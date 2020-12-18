Сбой произошел в работе Instagram

В работе Instagram произошел сбой Фото: Анастасия Осипова

В работе социальной сети Instagram в России в пятницу, 18 декабря, наблюдается сбой. Из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, следует, что наиболее часто о неполадках в работе социальной сети сообщают пользователи из Москвы.

Более половины проинформировавших о неполадках пользователей (58 процентов) испытывают проблемы при входе в Instagram. 29 процентов заявили, что испытывают сложности с загрузкой фотографий на сайте или в мобильном приложении социальной сети. У 12 процентов пользователей проблемы с веб-сайтом.

На 15:20 по московскому времени сервис Downdetector зафиксировал более 335 таких сбоев в работе Instagram. Сбой также зафиксировали и пользователи из европейских городов, однако наибольшее количество проблем наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.

Накануне сбои были зафиксированы 12 декабря, когда пользователи из Соединенных Штатов, Великобритании, а также Франции, Венгрии и других государств жаловались на проблемы с работой Stories и размещением публикаций в Instagram.