Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане недалеко от Токио Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщили в главном метеорологическом управлении страны, эпицентр толчков находился у острова Идзуосима к востоку от полуострова Идзу.

В ведомстве отметили, что очаг залегал «на крайне незначительной глубине», не уточнив конкретных цифр.

Самые сильные толчки - магнитудой более 5 – были у острова Тосима. В Японии собственная шкала измерения – семибальная.

По сообщению властей, угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В результате землетрясения, произошедшего на севере Японии в 2019 году пострадали, по меньшей мере, четыре человека. Информации о разрушениях не было. В некоторых домах в префектуре Ниигата отсутствовало электричество

В 2011 году произошло сильнейшее в истории Японии землятрясение. За ним последовало цунами. Оно вызвало аварию на АЭС Фукусима-1, которая также стала крупнейшей радиационной аварией максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий.