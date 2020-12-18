Ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb в пятницу, 18 декабря, стартовала с космодрома Восточный. Примерно через десять минут разгонный блок со спутниками отделится от ракеты-носителя. Выведение аппаратов в целом займет около четырех часов, пишет агентство ТАСС.

Сообщается, что британские спутники будут отделяться в девять этапов по четыре аппарата. Сегодняшний пуск ракеты стал первым запуском аппаратов OneWeb с космодрома Восточный и первым полностью коммерческий запуск с данного космодрома. Первые запуск этих спутников с Восточного планировался еще в апреле, однако запуск были вынуждены перенести.

Первые спутники связи OneWeb были запущены в прошлом году с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ». Затем два старта прошли с Байконура: на орбиту дважды вывели по 34 спутника. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Напомним, что сегодня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter анонсировал запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный в феврале 2021 года. В настоящее время на космодроме идет подготовка разгонного блока «Фрегат».