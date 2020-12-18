5 членов команды «Миссии невыполнима 7» покинули проект из-за скандала с Томом Крузом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу пять членов съемочной команды «Миссии невыполнима 7» ушли с проекта после скандала, который закатил на площадке исполнитель главной роли Том Круз.

Он сорвался на членов команды из-за несоблюдения мер безопасности против коронавируса, пишет издание The Sun. Актер очень строго следил за исполнением правил, чтобы была возможность продолжать съемки несмотря на пандемию.

«Напряжение росло месяцами, и этот случай стал последней каплей. С тех пор, как история стала достоянием общественности, гнев усилился, и несколько сотрудников ушли с проекта», - сообщил источник издания.

По его словам, Том не смог стерпеть тот факт, что другие члены съемочной группы не воспринимают ситуацию так серьезно, как он. В конце концов, ответственность за происходящее будет лежать именно на нем.

Съемки фильма прерывались несколько раз. В начале 2020 года их предложили приостановить, но потом удалось получить разрешение на продолжение. В октябре коронавирусом заразились сразу 12 человек из съемочной группы.

Несмотря на все сложности и ответственности, которая лежит на Крузе, его осудили за неподобающее поведение на площадке. Глава профсоюза работников развлекательной индустрии Спенсер Макдональд заявил, что «после очень трудного года для работников индустрии, последнее, чего заслуживает съемочная группа — это мультимиллионера, звезду Голливуда, выкрикивающую оскорбления и угрожающую их уволить».