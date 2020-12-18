Песков отказался комментировать публикации о слежке за Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти уже дали свою оценку ситуации с «отравлением» Алексеем Навальным, нет смысла дальше комментировать это происшествие. Об этом в пятницу, 18 декабря, заявил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Я не стану это комментировать, мы все сказали, - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера и напомнил, что ранее он уже говорил, что не хочет ничего больше комментировать по этой теме.

Дмитрий Песков также объяснил слова Владимира Путина, который на вчерашней пресс-конференции сообщил, что российские спецслужбы должны присматривать за Навальным, поскольку он пользуется поддержкой иностранных спецслужб. Песков отметил, что во всех странах мира сотрудники спецслужб держать на контроле граждан, которые поддерживаются иностранным разведками и делают экстремистские призывы.

- Президент говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами иностранных государств. Следует также добавить, что спецслужбы присматривают за всеми, кто допускает высказывания, которые призывают к насильственной смене власти. Такие высказывания можно трактовать как нарушение действующих законов, - отметил официальный представитель Кремля.