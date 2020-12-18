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Коронавирус Covid-19

Moderna забраковала 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

Препарат пришлось списать из-за сбоя на производстве
Ксения АНУФРИЕВА
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Moderna забраковала 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

Moderna забраковала 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биотехнологическая компания Moderna из Соединенных Штатов была вынуждена забраковать примерно 400 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции из-за серьезных проблем на финальных этапах производства препарата. Об этом в интервью изданию Bloomberg в пятницу, 18 декабря, рассказал американский иммунолог Монсеф Слауи, который возглавляет команду ученых, участвующих в государственной программе по разработке и распространению вакцины от COVID-19.

По словам эксперты, данные 400 тысяч доз вакцины Moderna были частью более крупной партии вакцины в размере 1,4 миллиона доз. Возникшие на заключительных стадиях производственного процесса проблемы были связаны с фильтрацией. Монсеф Слауи отметил также, что подобные сбои на производстве могут произойти в технологических процессах такой сложности.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Соединенных Штатах одобрили вакцину от коронавирусной инфекции Moderna. Дональд Трамп заявил, что поставки препарата начнутся в самое ближайшее время.

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