ЦБ рассказал, когда ждет роста экономики РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк ожидает весной следующего года возобновление роста российской экономики. По мнению регулятора, это произойдет по мере нормализации ситуации с заболеваемостью в стране.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также сообщила, что повышение инфляционных ожиданий в РФ может привести к росту спроса на потребкредиты. Сейчас он наблюдается из-за мягкой денежно-кредитной политики.

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров .

Росстат ранее сообщал, что годовая инфляция в РФ за ноябрь 2020 года разогналась до 4,42%. В октябре она была на уровне 3,99%. По итогам 2019 года инфляция составила 3%.

В ходе пресс-конференции Набиуллина рассказала и о надзоре за финансовыми организациями в 2021 году. По ее словам, регулятор не планирует серьезных изменений в этом направлении, потому что «система работает».

«В целом, мы считаем, что основные проблемы, которые нужно было решить с помощью регулирования, - мы многие из них уже решили, и здесь речь идет о дополнительной настройке параметров», - сказала она.

Также ЦБ многое изменил в бизнес-процессах, в организации и ответственности за надзорный процесс. Важно, чтобы сейчас это эффективно работало, сказала Набиуллина.