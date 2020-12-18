Дело о крушении MH17 рассмотрят по существу 7 июня 2021 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рассмотрение по существу дела о крушении на Украине самолета Boeing может начаться 7 июня 2021 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 18 декабря, пресс-релизе окружного суда Гааги.

- На основе имеющейся на данный момент информации суд составил предварительный график. Если судебный следователь завершит расследования, то дело начнут рассматривать 7 июня 2021 года, - говорится в сообщении.

Напомним, малайзийский Boeing MH17 потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Власти Украины обвинили в случившемся ополченцев, те, в свою очередь, заявили, что не располагают средствами, чтобы сбить такое судно.

Следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения. Она утверждает, что самолет сбили из ЗРК «Бук» ВС России. Российская сторона говорит, что передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.