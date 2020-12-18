Панда атаковала снеговика в Московском зоопарке Фото: Московский зоопарк

Московский зоопарк решил повеселить панду и слепил в ее вольере снеговика. Животное действительно было радо новой забаве – панда «напала» на снежную фигурку.

Сначала из снеговика были изъяты все съедобные части – морковный нос и прочее. После чего панда выдернула из него все ветки, заменявшие руки и уши, но они на вкус были не так хороши. И напоследок животное почесало спину об снеговика, попрыгало на нем и покаталось на остатках снега.

Видео всего действия Московский зоопарк поделился с пользователями Сети.

Панд привезли в Россию в июне 2019 года. Их передал в Московский зоопарк лично Си Цзиньпин, который посетил Москву. В зоопарке была открыта экспозиция «Фауна Китая» - в церемонии также принял участие российский лидер Владимир Путин.

России подарили двух больших панд, и это стало событием международного масштаба. В последний раз эти животные краткосрочно содержались в Московском зоопарке в 2001 году в рамках проведения Дней Культуры Пекина. На этот раз большие панды переданы в зоопарк по решению руководства КНР сроком на 15 лет.