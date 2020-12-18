МИД: Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Германия так и не передала российской стороне данные по ситуации с «отравлением» Алексея Навального, несмотря на многочисленные запросы. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Так представитель ведомства прокомментировала последнее заявления главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что в Берлине полагают, что Россия не предприняла никаких действий для прояснения инцидента с Навальным, поэтому решение Евросоюза о новых санкциях было правильным.

- Масштабно раскручиваемые западным мейнстримом истории с «отравлением» четы Навальных создают стойкое впечатление, что именно натовские деятели используют «дымовые завесы» как операцию прикрытия вымышленного покушения с использованием химического оружия. Спрятаться в собственном тумане не выйдет, - отметила Мария Захарова.

Представитель МИД России призвала Берлин наконец-то предъявить доказательства «отравления» блогера, о которых постоянно заявляют в Европе.

Напомним, что Алексея Навального госпитализировали в клинику в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Российские медики назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. После этого блогера отправили в клинику в Берлине, а власти Германии заявили, что пациента якобы отравили. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.