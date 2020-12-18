Вице-президент США сделал прививку от COVID-19 Фото: YouTube

Чета Пенсов сделала прививку – процесс вакцинации вице-президента США и его супруги Карен был снят на видео и транслировался в прямом эфире телеканала NBC News.

Майк Пенс и его жена сели на стулья в зале, наполненном журналистами, врач попросил их уточнить, была ли у них ранее аллергия на прививки. Получив отрицательный ответ, он также уточнил, вся ли информация о препарате была донесена до их сведения.

«Вы беременны или кормите грудью?» - был последний вопрос. Его задают обязательно всем.

Журналисты рассмеялись, когда Майк и Карен уверенно отрицательно ответили на него.

После опроса медики сделали уколы в левое плечо обоим пациентам. Врач предупредила, что это только первая часть прививки, через три недели нужно будет поставить вторую. Рука может слегка побаливать, добавила она.

Процедура заняла несколько минут, после нее Пенс признался, что ничего не почувствовал.

«Хорошо сделано. Ценю вашу службу стране», - поблагодарил потом врачей вице-президент, добавив, что они с супругой рады показать пример прививания «безопасной и эффективной вакциной от коронавируса».

В США началась массовая поставка вакцины Pfizer в медучреждения. В пятницу, 18 декабря регулятор может одобрить вторую вакцину производства компании Moderna.