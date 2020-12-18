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В России выросли продажи средств от похмелья

Всплеск продаж был зафиксирован в марте и в сентябре
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России продажи препаратов от похмелья выросли на 15%

В России продажи препаратов от похмелья выросли на 15%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2020 году в России увеличились продажи средств от похмелья. Аналитики отмечают, что существенный рост продаж был зафиксирован во второй половине марта.

По данным экспертов, в период с 16 по 30 марта препаратов от похмелья было продано в 2-2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Летом, с мая по июль, наоборот наблюдалось небольшое падение в продажах примерно на 10-15%.

В начале сентября продажи снова начали расти и в денежном эквиваленте увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Обычно рост продаж препаратов от похмелья весной связан с празднованием 8 Марта. В этом году причина в коронавирусе. Нынешней весной и осенью люди закупались различными лекарствами впрок, сметая все, что можно, в ожидании локдауна», - цитирует гендиректора DSM Group Сергея Шуляка газета «Известия».

Отмечается, что увеличение продаж средств от похмелья также ожидается в последнюю неделю декабря и первую неделю января, передает РИАМО.