Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Посольство РФ назвало безосновательной высылку российского дипломата из Болгарии

Россия оставляет за собой право на принятие ответных мер
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Посольство РФ назвало безосновательной высылку российского дипломата из Болгарии

Посольство РФ назвало безосновательной высылку российского дипломата из Болгарии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Высылка властями Болгарии российского дипломата является безосновательной. Такое шаг не способствует развитию диалога, заявили в пятницу, 18 декабря, в посольстве РФ в Софии.

- МИД Болгарии сегодня объявило военного атташе при посольстве России в Болгарии персоной нон грата. Безосновательная высылка главы представительства Минобороны России не способствует развитию диалога между нашими государствами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе, - говорится в заявлении на официальной странице российского посольства в Facebook.

Представители дипломатической миссии отметили, что российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии объявила российского дипломата в шпионаже и сборе информации о военных США, после чего он был объявлен персоной нон грата.