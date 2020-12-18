Посольство РФ назвало безосновательной высылку российского дипломата из Болгарии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Высылка властями Болгарии российского дипломата является безосновательной. Такое шаг не способствует развитию диалога, заявили в пятницу, 18 декабря, в посольстве РФ в Софии.

- МИД Болгарии сегодня объявило военного атташе при посольстве России в Болгарии персоной нон грата. Безосновательная высылка главы представительства Минобороны России не способствует развитию диалога между нашими государствами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе, - говорится в заявлении на официальной странице российского посольства в Facebook.

Представители дипломатической миссии отметили, что российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии объявила российского дипломата в шпионаже и сборе информации о военных США, после чего он был объявлен персоной нон грата.