ФСИН попросили дать возможность заключенным чаще мыться Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правозащитники выступили за то, чтобы дать возможность заключенным чаще мыться в условиях пандемии коронавируса. С таким предложением к ФСИН обратилась член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Буквально только что за подписью нашего председателя Валерия Александровича Фадеева во ФСИН ушло письмо, где мы просим во время пандемии пойти на смягчение режима. Мы просим, чтобы заключенным разрешили дважды в неделю мыться», - сказала она.

Она напомнила, что в нынешних условиях вся страна и мир в курсе, что нужно постоянно мыть руки, у всех есть антисептики, «а заключенные при этом... говорят, что гигиена - это то самое, о чем они мечтают», пишет РИА "Новости".

По распорядку уголовно-исполнительных учреждений сейчас мужчинам позволено мыться один раз в неделю, женщинам – дважды.

Также Меркачева отметила, что заключенным следует выдавать витамины и разрешить общаться с близкими по видеосвязи – это стало бы альтернативой свиданиям, отмененным ранее ФСИН из-за пандемии. Кроме того, СПЧ просит прекратить этапирование в колонии других регионов до вступления приговора в законную силу.