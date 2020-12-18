В Швейцарии ужесточили меры из-за пандемии коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Швейцарии решили ужесточить ограничительные меры для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. С 22 декабря по 22 января в стране закроются все рестораны, культурные и спортивные учреждения и места отдыха, в том числе во время Нового года. Об этом сообщила на пресс-конференции в Берне в пятницу, 18 декабря, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

- Магазины могут оставаться отрытыми, однако количество посетителей должно быть ограничено. Власти оставляют за собой право принять дополнительные меры в начале января, если этих будет недостаточно. Ситуацию снова оценят 30 декабря, - отметила глава государства.

Минимум до 22 января 2021 года в Швейцарии будут закрыты рестораны, за исключением ресторанов при отелях и столовых при организациях, спортивные учреждения, музеи, кинотеатры, библиотеки, казино, ботанические сады, зоопарки и другие места культуры и отдыха. При этом магазины смогут работать лишь до 19:00.

Кантоны также сами должны принимать решение об открытии или закрытии горнолыжных курортов в зависимости от эпидемиологической ситуации на своей территории. Рестораны и спортивные учреждения в кантонах, где эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, смогут продолжать работать.