Татьяна Навка рассказала о своем здоровье после перенесенного коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о состоянии своего здоровья после перенесённой коронавирусной инфекции.

- Мы переболели больше полугода назад, одними из первых. Антитела есть. Антитела за последний месяц даже выросли. Видимо, они соприкасаются с вирусом, и мы получаем это дозу. Надеюсь, что в следующем году он нас покинет, - отметила Татьяна Навка в пятницу, 18 декабря.

При этом фигуристка считает, что до лета коронавирус останется с нами. Навка отметила, что ее мама уже провакцинировалась от инфекции.

Напомним, что Навка и ее супруг, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков получили положительный тест на коронавирус 12 мая. Оба были госпитализированы, чтобы избежать заражения остальных членов семьи, и выписаны уже 25-ого числа.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что новые российские вакцины от коронавирусной инфекции должны появиться в ближайшее время. До этого глава государства говорил, что ученые из Центра Гамалеи работают над однокомпонентной «лайт-вакциной» от коронавирусной инфекции. Данная схема предполагает только один укол и более короткий период выработки антител.