Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Начнет ли налоговая кошмарить россиян, которые живут не по средствам

Новый законопроект даст ФНС доступ к банковской тайне россиян. Эксперт рассказал, будет ли налоговая проверять наши расходы
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Ждать ли нам массового налогового контроля за дорогими покупками простых граждан?

Ждать ли нам массового налогового контроля за дорогими покупками простых граждан?

Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство предлагает дать налоговикам доступ к банковской тайне физических лиц, то есть к информации обо всех наших доходах и расходах. Такой законопроект Минфин внес в Госдуму.

Получается, все наши доходы и расходы начнет проверять налоговая? И если заподозрит, что кто-то кое-где у нас порой на одну зарплату жить не хочет, то перед ФНС придется отчитываться о происхождении денег?

- Вообще-то ФНС и сейчас может проверять банковские счета любого физического лица, - говорит Аркадий Брызгалин, руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право». - Но есть ограничения: это можно делать только в рамках налоговой проверки и с согласия вышестоящей налоговой инспекции. Однако налоговым органам этого мало. И если закон о доступе к банковской тайне примут, то получать данные о наших операциях налоговая сможет напрямую и гораздо быстрее.

- Почему этот закон понадобился именно сейчас?

- Слухи о том, что налоговая хочет получить доступ к банковской тайне физических лиц, ходят уже два-три года. Так что ничего неожиданного не произошло: рано или поздно это должно было случиться. Возможно, процесс ускорился из-за кризиса.

- И что дальше? Нас ждет массовый налоговый контроль за дорогими покупками простых граждан?

- Не сомневаюсь в этом. Во многих странах есть налоговый контроль за расходами физических лиц, и у нас его тоже введут. Тем более сделать это сейчас очень легко – все цифровизировано, все контролируемо. Нужно лишь политическое решение.

Думаю, массовый налоговый контроль начнут с крупных расходов - например, станут проверяться все покупки недвижимости, дорогих автомобилей.

А пока в первую очередь будут контролировать не расходы, а доходы. Многие безналичные расчеты проходят мимо бюджета, и государство это знает. Налоговая будет проверять - откуда вы получили деньги, на каком основании. Например, вы не зарегистрированы как ИП или самозанятый, но регулярно получаете на свою карточку переводы от других людей. Это повод для проверки: откуда деньги, за какие услуги, почему вы не платите налоги. А потом на вас подают в суд. И выигрывают – таких случаев уже немало, а станет еще больше.