Начнет ли налоговая кошмарить россиян, которые живут не по средствам

Ждать ли нам массового налогового контроля за дорогими покупками простых граждан? Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство предлагает дать налоговикам доступ к банковской тайне физических лиц, то есть к информации обо всех наших доходах и расходах. Такой законопроект Минфин внес в Госдуму.

Получается, все наши доходы и расходы начнет проверять налоговая? И если заподозрит, что кто-то кое-где у нас порой на одну зарплату жить не хочет, то перед ФНС придется отчитываться о происхождении денег?

- Вообще-то ФНС и сейчас может проверять банковские счета любого физического лица, - говорит Аркадий Брызгалин, руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право». - Но есть ограничения: это можно делать только в рамках налоговой проверки и с согласия вышестоящей налоговой инспекции. Однако налоговым органам этого мало. И если закон о доступе к банковской тайне примут, то получать данные о наших операциях налоговая сможет напрямую и гораздо быстрее.

- Почему этот закон понадобился именно сейчас?

- Слухи о том, что налоговая хочет получить доступ к банковской тайне физических лиц, ходят уже два-три года. Так что ничего неожиданного не произошло: рано или поздно это должно было случиться. Возможно, процесс ускорился из-за кризиса.

- И что дальше? Нас ждет массовый налоговый контроль за дорогими покупками простых граждан?

- Не сомневаюсь в этом. Во многих странах есть налоговый контроль за расходами физических лиц, и у нас его тоже введут. Тем более сделать это сейчас очень легко – все цифровизировано, все контролируемо. Нужно лишь политическое решение.

Думаю, массовый налоговый контроль начнут с крупных расходов - например, станут проверяться все покупки недвижимости, дорогих автомобилей.

А пока в первую очередь будут контролировать не расходы, а доходы. Многие безналичные расчеты проходят мимо бюджета, и государство это знает. Налоговая будет проверять - откуда вы получили деньги, на каком основании. Например, вы не зарегистрированы как ИП или самозанятый, но регулярно получаете на свою карточку переводы от других людей. Это повод для проверки: откуда деньги, за какие услуги, почему вы не платите налоги. А потом на вас подают в суд. И выигрывают – таких случаев уже немало, а станет еще больше.