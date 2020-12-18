Российских космонавтов начали вакцинировать от COVID-19 Фото: YouTube

Роскосмос начал вакцинацию космонавтов, сказано в заявлении госкорпорации, распространенном в пятницу, 18 декабря.

«К масштабной вакцинации от коронавируса, стартовавшей по всей стране 15 декабря 2020 года, присоединились космонавты Роскосмоса и сотрудники Центра подготовки космонавтов (ЦПК)», - сообщили в госкорпорации.

По данным Роскосмоса, утром Олег Артемьев и Николай Чуб прибыли в медсанчасть № 2 Звездного городка для получения первой прививки из двух вакцины «Спутник-V». Санчасть находится в ведении ФМБА России.

«Через три недели космонавтам предстоит вторая прививка», - сообщили в корпорации.

ЦПК вместе с отрядом космонавтов - одно из первых предприятий ракетно-космической отрасли, которое принимает участие в масштабной вакцинации.

В Санкт-Петербурге началось производство вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V», разработанный в московском Центре имени Гамалеи, биотехнологическая компания выпускает на своих мощностях. Над созданием вакцины трудятся сотни человек. Ожидается, что к концу декабря в Петербурге будет синтезировано около миллиона доз. Это позволит начать масштабную вакцинацию жителей от ковида.