Татьяна Навка прокомментировала скандал с выступлением Басты Фото: Евгения ГУСЕВА

В скором времени в Москве должны состояться ледовые шоу «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица», главные роли в которых исполнит олимпийская чемпионка Татьяна Навка. В эфире Радио «Комсомольская правда» российская фигуристка рассказала, не боится ли повторения скандала с Бастой.

- Тогда видимо организаторы не предусмотрели. Люди танцевали рядом друг с другом, побежали сцену, поэтому все так произошло. В нашей ситуации люди на лед не побегут, этого мы никогда не допустим. Будем соблюдать все меры предосторожности. Роспотребнадзор будет следить, - отметила Навка.

Концерты Навки состоятся в Дворце Мегаспорт – вместительном зале. Прийти смогут только 25% зрителей, однако за счет большого концертного зала, организаторы ледовых шоу смогут их окупить.

- В этом году мы до последнего боялись, что нас закроют, но этого не произошло. Поэтому приходите, пожалуйста, нашли шоу состояться. Мы подарим зрителям сказку на Новый год, мы всех ждем, - добавила Татьяна Навка

Напомним, что два недавних концерта знаменитого рэпера Басты в Санкт-Петербурге, которые состоялись, несмотря на пандемию коронавируса, имели печальные последствия. Ледовый дворец, где прошли мероприятия, закрыли на три месяца за нарушение санитарных норм в период эпидемии.