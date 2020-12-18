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Татьяна Навка рассказала, интересуется ли политикой

На радио "КП" жена Дмитрия Пескова объяснила, интересуется ли политикой
Ксения АНУФРИЕВА
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Татьяна Навка рассказала, интересуется ли политикой

Татьяна Навка рассказала, интересуется ли политикой

Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка, супруга официального представителя Кремля в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, интересует ли политикой.

- Хочешь, не хочешь, но интересуюсь. Только тогда, когда он смотрит, читает, слушает новости, а это происходит практически всегда. С самого утра, а когда приходит вечером, продолжает, - объяснила спортсменка.

Спортсменка рассказала о своей семейной жизни с Дмитрием Песковым. Оказалось, что пресс-секретарь российского лидера в быту очень хозяйственный и заботливый человек, настоящий мастер на все руки. Однако телефон представителя Кремле не выключается ни на минуту: даже в свободное время Дмитрий Песков всегда на связи с коллегами и «в теме».

Татьяна Навка даже сообщила, что хотела бы при личной встрече поблагодарить российского президента Владимира Путина за своего мужа.