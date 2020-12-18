Названы лучшие города Европы по качеству жизни

Эксперты назвали лучшие города Европы по качеству жизни Фото: Юлия СМИРНОВА

Эксперты назвали лучшие города Европы по качеству жизни. Рейтинг составил британский девелопер недвижимости, специализирующийся на аренде. Специалисты оценивали такие характеристики как качество воздуха, загрязнение окружающей среды, условия проживания, ожидаемая продолжительность жизни и число зеленых насаждений.

По совокупности всех критериев на первое место вышел Таллин. Столица Эстонии отличилась низкой стоимостью жизни и небольшим уровнем преступности. Помимо этого, Таллин стал первой европейской столицей, которая предложила своим гражданам бесплатный общественный транспорт. Как следствие, в городе сократилось число личных автомобилей и уменьшилось загрязнение воздуха. Но не обошлось и без минусов. При всех своих преимуществах Таллин оказался одним из наименее зеленых городов Европы. Кроме этого, там довольно мало детских площадок, лесов и водоемов, пишет The Express.

На втором месте оказался Бухарест, а на третьем - Лиссабон. Париж хоть и не попал в тройку лучших, тем не менее был признан самым зеленым городом Европы. Он получил высокие баллы по числу парков, садов, детских площадок и водоемов.

Топ-5 лучших городов Европы по качеству жизни:

1. Таллин

2. Бухарест

3. Лиссабон

4. Дублин

5. Прага