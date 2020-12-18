Татьяна Навка о ситуации на Украине: очень переживаю, у меня там все родственники Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировала ситуацию на Украине.

- Я родилась на Украине, у меня там много родственников, подруг. Очень переживаю. Моя мама даже не может поехать на кладбище к могилам своих родителей, потому что это опасно, непонятно, чем все это обернется. Могут быть провокации. Кроме того, мы очень любим Крым, ездим туда. Мои подруги и сестры к нам приезжали иногда до пандемии, мы поддерживаем связь, - объяснила фигуристка.