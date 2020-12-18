США внесли в черный список Минторга три компании из РФ и четырех россиян Фото: Евгения ГУСЕВА

В черный список Министерства торговли США попали три компании из России и четыре физических лица. Об этом в ходе телефонного брифинга сообщил представитель американской администрации, ведающий торговыми вопросами.

«В списке есть несколько российских компаний, добавленных в этот пакет за приобретение, попытку приобретения предметов, требующих получения лицензии», - ответил он на вопрос ТАСС.

17 декабря стало известно, что Еврокомиссия приняла решение об очередном продлении экономических санкций против России. Как сказано на официальном сайте ЕК, причиной стало неполная реализация минских соглашений, пандемия коронавируса и всемирный экономический кризис.

Санкции против РФ будут действовать до 31 июля 2021 года.

При этом в марте 2020 года ООН призвала отменить санкции, мешающие распространять еду, лекарства и предметы первой необходимости на фоне пандемии. Вопреки призывам организации в сентябре депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием об ужесточении санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

В Германии тем временем пока только считают убытки от введенных ограничительных мер. В декабре стало известно, что только экономика ведущей в ЕС страны теряет от антироссийских санкций 5,45 миллиарда евро ежегодно. В масштабах Евросоюза речь о 21 миллиарде евро.