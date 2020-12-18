Татьяна Навка рассказала, что для нее главное в жизни Фото: Артем КИЛЬКИН

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что самое главное для нее в жизни – это гармония.

- Если человек себя развивает в какой-то сфере и ему комфортно, это и есть гармония. Есть женщины, которые не работают, но у них прекрасный дом, семья, вкусно готовят, все успевают, читают, все знают, - объяснила свою точку зрения супруга официального представителя Кремля Дмитрий Песков.

Олимпийская чемпионка отметила, что зарабатывает самостоятельно с 13 лет, и не привыкла что-то просить.