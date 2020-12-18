Татьяна Навка прокомментировала битву школ Тутберидзе и Плющенко в фигурном катании России

Татьяна Навка поделилась мнением о битве школ в фигурном катании России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась своим мнением по поводу битвы двух главных школ в нашей стране - команд Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Как отметила Навка, такие вещи всегда являются двигателем прогресса в нашей стране. Но выделила отдельно некоторые черты у Плющенко:

- Это очень хорошо. Тем более в нашей стране. Единственное могу сказать, что Женя не зарекомендовал себя как тренер, который "с пеленок" возьмет и обучит всем прыжкам. Он еще в этом себя не зарекомендовал, но у него все еще впереди, - сказала Татьяна Навка в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в интервью Тине Канделаки.

Напомним, что весной 2020 года в российском фигурном катании начались большие перемены. От Этери Тутберидзе в школу "Ангелы Плющенко" перешла Александра Трусова. Спортсменка последовала туда вместе с тренером Сергеем Розановым и еще несколькими молодыми фигуристками. Летом же в составе "Ангелов" появилась и Алена Косторная, которая является действующей чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-При 2019 года.