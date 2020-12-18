Татьяна Навка раскритиковала четверные прыжки в фигурном катании

Татьяна Навка высказалась об изменениях в фигурном катании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С недавних пор периодически возникают разговоры в мировом фигурном катании о том, что неплохо было бы поднять возраст допуска спортсменов к стартам среди взрослых. Потому что иначе получается так, что юные девушки могут выиграть все, после чего их результаты падают, поскольку они не могут делать прыжков в четыре оборота.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась своим мнением по поводу этого явления. Она сказала, что в принципе, такая реформа в фигурном катании возможна:

- Мне кажется, что есть толика правды в этом решении. Даже ничего не понимающий в фигурном катании мой муж говорит: "Куда ей, она еще ребенок!". Прыгают совершенно сумасшедшие четверные прыжки, а это сумасшедшие нагрузки. Я с ужасом думаю, что будет, когда ей будет 40. Надеюсь, что моя дочка не будет прыгать сумасшедшие четверные прыжки, - сказала Татьяна Навка в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в интервью Тине Канделаки.

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Жизнь этой знаменитой спортсменки расписана по минутам. Порой Татьяна сама удивляется, как все успевает: главная роль в шоу Ильи Авербуха «Кармен» (почти все лето Навка провела на гастролях), телепроект «Ледниковый период», а теперь еще и открытие школы талантов «Я». Мы поймали Татьяну на репетиции «Ледникового периода». (подробности)