Цена Brent выросла до 52 долларов впервые с 5 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

Нефть марки Brent в пятницу выросла в цене до 52 долларов за баррель, вернувшись к мартовским значениям, свидетельствуют данные торгов .

В целом мировые цены на нефть ускорили темпы роста с открытием торгов в США.

На 18.40 по московскому времени цена февральских фьючерсов Brent выросла на 1,24% ($52,14) – последний раз такие значения были зафиксированы 5 марта, январские фьючерсы WTI подорожали на 1,41% ($49,04), пишет РИА "Новости".

Причиной позитивного настроя инвесторов стал оптимизм вокруг начала использования вакцин от коронавируса во многих странах. В частности, в США начался развоз вакцины производства Pfizer по медицинским учреждениям. Единственная сложность в распространении прививок на Восточном побережье США из-за сильнейшего снежного бурана.

Однако сегодня публично привились от коронавируса вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен. Процесс был снят на видео и транслировался в прямом эфире.

Также 18 декабря в США могут одобрить вторую вакцину производства компании Moderna.

«В данных обстоятельствах цены на нефть очень хорошие. Рыночная эйфория не прекратилась», - цитирует агентство Reuters аналитика Rystad Energy Бьёрнара Тунхойгена (Bjornar Tonhaugen).

Ценам на нефть также оказывает пакет стимулов для экономики США, который обсуждают республиканцы и демократы в США. Они завершают переговоры по сумме финансирования в 900 миллиардов долларов.