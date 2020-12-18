Татьяна Навка рассказала про свой первый гонорар в спорте

Татьяна Навка поведала о самой дорогой награде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о своем самом памятном гонораре за выступление. Это было в сезоне 1991/1992 годов. Она тогда каталась в паре с Самвелом Гезаляном. И на турнире Skate America в США Навка с партнером заняли первое место. И та победа стала памятной для фигуристки:

- Я поехала на турнир "Скейт Америка" в 16 лет и мы удивительным образом заняли первое место, обыграв бронзовых призеров ЧМ. И нам дали в золотых монетах 5 000 долларов. И я хранила эти монеты лет 15, а потом - все-таки поменяла на деньги. Я постоянно их прятала, снимая квартиру молодой, боясь потерять эту награду, - рассказала Татьяна Навка в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в интервью Тине Канделаки.

Напомним, что в 2006 году Татьяна Навка в паре с Романом Костомаровым победила на Олимпиаде в Турине. Кроме того, на ее счету - победа на чемпионатах мира 2004 и 2005 годов. Трижды она была чемпионкой Европы с 2004 по 2006 годы. Три раза - чемпионкой России (2003, 2004 и 2006). Кроме того, в паре с Николаем Морозовым в 1997 и 1998 годах Татьяна Навка побеждала на чемпионате Беларуси.