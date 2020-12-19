Коронавирус в Москве, последние новости на 19 декабря 2020 года: таксистов и инженеров записывают на вакцинацию

Москва получает дополнительные партии вакцины. Теперь привиться смогут работники транспорта, промышленности и энергетики, а также журналисты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице продолжают ежедневно выявлять заболевших. За последние сутки подтверждено 6937 новых случаев заражения COVID-19. Среди них: 3,9% - люди старше 80 лет, 11,2% - дети, 41,6% - от 18 до 45 лет.

- За последние сутки госпитализировано 1784 пациентов с COVID-19. Под аппаратами ИВЛ в больницах Москвы находятся 483 человека, - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

При этом, число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 557 028 человек.

Возможность сделать прививку в числе первых появилась у сотрудников транспорта, промышленности и энергетики, представителей СМИ. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что город получает дополнительные партии вакцины.

По разным данным иммунитет уже успели заработать от 15 до 25% россиян, врач Евгений Тимаков рассказал, что прививку должны получить хотя бы 30-40% населения.

Роспотребнадзор продолжает контролировать соблюдение мер профилактики COVID-19 в ресторанах и ночных заведениях.

- Все кафе и рестораны в Москве в период распространения коронавирусной инфекции должны закрываться в 23.00, и посетили должны их покинуть к этому времени, - сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.