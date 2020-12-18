Татьяна Навка дала совет российским спортсменам после санкций со стороны CAS Фото: Артем КИЛЬКИН

Вчера CAS частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству. Спортсмены из России в ближайшие два года будут лишены права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под российскими флагом и гимном, а чиновникам запретили участвовать в официальных спортивных мероприятиях. Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, советует ли спортсменам ехать на соревнования под нейтральным флагом.

- Арбитраж требовал более жесткого наказания. Но это все равно очень печально. К сожалению, российского флага не будет на фоне, но будет флаг Олимпийский. Даю такую установку: можно стоять и с этим флагом, но с золотой медалью, петь про себя гимн. Олимпийская медаль все равно никуда не денется, и вся странам будет болеть за наших спортсменов.