Замглавы офиса Зеленского заподозрили в причастности к коррупции Фото: REUTERS

Заместителя главы офиса президента Владимира Зеленского заподозрили в «предоставлении неправомерной выгоды». Вопросы к чиновнику появились у Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ).

«Детективы НАБУ… сообщили заместителю председателя офиса президента Украины о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369 УК Украины ("предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу")», - сказано в сообщении ведомства.

Дело в том, что подозреваемый, который раньше был топ-менеджером госкорпорации «УкрБуд», мог выдать фальшивое письменное заключение судебного эксперта по делу о завладении 81 миллионом гривен (около трех миллионов долларов) Национальной гвардии Украины.

Если вина замглавы офиса президента будет доказана, его могут посадить на восемь лет. Следствие полагает, что у него были сообщники. Под подозрением еще два человека. И хотя НАБУ не назвало фамилии подозреваемого, местные СМИ пишут, что это может быть Олег Татаров.