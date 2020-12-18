СМИ: Пентагон неожиданно прекратил работу с командой Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Крис Миллер запретил своим подчиненным взаимодействовать с представителями Джо Байдена.

«Приостановить взаимодействие с переходной командой избранного президента Байдена», - такой указ получили сотрудники ведомства, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Крис Миллер занял пост исполняющего обязанности главы военного ведомства США после внезапной отставки Марка Эспера.

Пока источники издания не знают причин приостановки работы с командой Байдена, и не могут ответить на вопрос, связан ли с этим действующий президент Трамп.

Возможно работа взаимодействие возобновится после новогодних праздников. Представители же Байдена, вообще не в курсе ситуации, пишет Axios.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера 9 ноября, поблагодарив его за службу. В тот же день он объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера исполняющим обязанности министра обороны.