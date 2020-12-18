Рогозин рассказал об успешных испытаниях мощнейшего в мире жидкостного ракетного двигателя

Рогозин рассказал об успешных испытаниях мощнейшего в мире ракетного двигателя Фото: Роскосмос.

Первые огневые испытания самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ прошли на предприятии НПО «Энергомаш» (дочка Роскосмоса). Эти двигатели используют для первой ступени ракеты-носителя «Союз-5», рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«"Энергомаш" сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание РД-171МВ . Все параметры в норме», - написал Рогозин в Twitter.

В 2016 году Россия впервые задумалась о необходимости разработки ракеты среднего класса «Союз-5» вместо украинской ракеты «Зенит».

Для первой ступени будут использовать РД-171МВ – это модернизированный двигатель, который использовали на украинских ракетах. Для второй ступени разработали РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б».

На разработку всех указанных частей в 2018 году Роскосмос потратил 61,2 миллиарда рублей. Была построена и протестирована первая ракета «Союз-5».

В 2023-2025 годах на Байконуре будет проведено не менее трех пусков новой ракеты. В ближайшие 16 лет ее будут запускать минимум дважды в год.