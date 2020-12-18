Германия заявила о готовности производить российскую вакцину от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия и ФРГ обсудили совместное производство вакцин от коронавируса. По итогам телефонных переговоров глава Минздрава Германии Йенс Шпан сообщил российскому коллеге Михаилу Мурашко о готовности производить российский препарат.

«Йенс Шпан сообщил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин», - сообщил Минздрав РФ 18 декабря.

В ближайшее время эксперты с обеих сторон проведут еще несколько раундов переговоров «по вопросу поиска необходимых производственных мощностей».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подробно рассказал об эффективности российских вакцин. Он также сообщил о том, что в РФ есть специальный сервис, где содержится вся информация о вакцинированных россиянах.

Каких масштабов достигнет прививочная кампания в ближайшее время в России и как будет меняться отношение людей к антиковидным уколам - по просьбе kp.ru оценил известный врач-вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков.