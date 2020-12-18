Офицер группы разминирования скончался в Карабахе после подрыва взрывного устройства Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Офицер группы разминирования скончался в Карабахе после подрыва взрывного устройства, сообщило Минобороны России. Это произошло при попытки разминирования дороги в районе города Шуша.

Военнослужащему "оперативно оказали медицинскую помощь", но при транспортировке в больницу он скончался от полученных травм, уточнили в ведомстве.

"При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. Получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра", - говорится в сообщении.

Всю возможную и необходимую помощь и поддержку окажут семье военного, добавили в Минобороны.

23 ноября 2020 года другой российский миротворец был ранен из-за взрыва мины в Карабахе. Азербайджанский военный погиб, еще четыре сотрудника МЧС НКР пострадали. Тогда офицера доставили в госпиталь в Баку, угрозы для его жизни нет.