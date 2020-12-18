Здание «Мосгоргеотреста» на севере Москвы загорелось Фото: Из архива KP.RU

Административное семиэтажное здание горит на севере Москвы в районе метро «Белорусская» на Ленинградском проспекте. Оно принадлежит ГБУ «Мосгоргеотрест». Огонь распространяется очень быстро.

В данный момент из помещений семиэтажки эвакуированы 10 человек.

"По адресу: Ленинградский проспект, 11, в здании "Мосгоргеотреста" начался пожар. Открытое горение происходит на седьмом этаже, огонь интенсивно распространяется", - сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Есть вероятность того, что огонь перейдет на кровлю здания. Сейчас спасатели МЧС занимаются тушением открытого огня. Площадь возгорания еще не установлена.

Мосгоргеотрест обеспечивает столицу актуальными пространственными данными, геодезической и картографической информацией для разработки проектной документации, строительства и реконструкции зданий и прочих объектов.

3 декабря в столице произошел пожар в больнице. Он был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Горели строительные конструкции и бытовки. Пожарные спасли из горящего здания 27 человек.