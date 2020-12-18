Собянин: радикальных мер по COVID-19, как в Европе, не планируется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве все еще сложная ситуация с коронавирусом, но никаких радикальных ограничительных мер, как в Европе, власти города вводить не планируют. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Ситуация с коронавирусом в столице остается сложной, количество пациентов в больницах приближается к 13 тысячам», - заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что из указанных 13 тысяч, многие болеют тяжело, «поэтому надо беречь себя».

В ходе интервью мэр столицы признал высокую эффективность российской вакцины от COVID-19.

«Даже люди, которые после прививки заболевают, они легко болеют», - добавил он.

По словам Собянина, себе он поставил прививку «еще тогда, когда проходило исследование, чтобы самому понять, насколько это эффективно». Он не ощутил тяжелых последствий укола.

17 декабря Собянин сообщил, что Москва стала первым городом мира, где началась вакцинация от коронавируса. Ее проводят уже в 70 городских поликлиниках.