Собянин: я не ощутил тяжелых последствий после сделанной прививки от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил себе прививку от коронавируса еще тогда, «когда проходило исследование, чтобы самому понять, насколько это эффективно». Он признался, что не почувствовал каких-то тяжелых последствий после вакцинации.

Глава столицы подчеркнул, что после укола прошло уже полгода, но даже сейчас у него хорошие титры антител.

«Тяжелых последствий я не ощутил, была небольшая головная боль. Прошло уже полгода», - сообщил он в эфире телеканала «Россия-1».

Мэр Москвы призвал сограждан вакцинироваться, потому что прививка обеспечивает легкое течение заболевания. У молодых людей после укола часто повышается температура, предупредил мэр, но это - просто реакция иммунитета.

«Лучше сделать прививку. Это меньший риск, и даже те, кто заболевает, болеют легко. Российская вакцина показала свою высокую эффективность», - добавил Собянин.

Масштабная вакцинация началась в Москве 5 декабря 2020 года. Город стал первым в мире, отметил мэр столицы. Сегодня уже 70 поликлиник Москвы предлагают вакцинацию жителям города. До 17 декабря прививку поставили уже около 15 тысяч человек.