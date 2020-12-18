Прокуратура проводит проверку из-за пожара в здании «Мосгоргеотреста»

Здание «Мосгоргеотреста» на севере Москвы загорелось Фото: Из архива KP.RU

В Москве прокуратура начала проверку из-за пожара в многоэтажном здании «Мосгоргеотреста». Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова

- Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с пожаром в здании на Ленинградском проспекте. По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила Нефедова ТАСС.

Напомнив, поздним вечером 18 декабря в российской столице заполыхало административное семиэтажное здание на севере Москвы, которое принадлежит ГБУ "Мосгоргеотрест".