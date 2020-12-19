Гинцбург заявил об отсутствии негативного влияния вакцины "Спутник V" на репродуктивную функцию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, может ли российская вакцина от коронавируса "Спутник V" негативно сказаться на организме человека, в частности на репродуктивной функции.

По его словам, состав сыворотки уже доказал свою безопасность, ведь препарат испытывали на животны.

- Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялась на животных - на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет, - сказал Гинцбург РИА Новости.