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Коронавирус Covid-19

Гинцбург заявил об отсутствии негативного влияния вакцины "Спутник V" на репродуктивную функцию

Сыворотка против covid-19 безопасна и эффективна
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Гинцбург заявил об отсутствии негативного влияния вакцины "Спутник V" на репродуктивную функцию

Гинцбург заявил об отсутствии негативного влияния вакцины "Спутник V" на репродуктивную функцию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, может ли российская вакцина от коронавируса "Спутник V" негативно сказаться на организме человека, в частности на репродуктивной функции.

По его словам, состав сыворотки уже доказал свою безопасность, ведь препарат испытывали на животны.

- Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялась на животных - на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет, - сказал Гинцбург РИА Новости.

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