Официальное число безработных в России заметно снизилось

В России официальное число зарегистрированных безработных в декабре 2020 года снизилось по сравнению с ноябрем. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики».

Так, по данным ведомства, только за последний месяц (на 16 декабря) на работу устроились 2,92 миллиона человек.

- Численность официально зарегистрированных безработных в ноябре продолжила снижение и на конец месяца составила 3,17 миллиона человек, на 16 декабря - 2,92 млн человек, - говорится в документе, текст которого приводят РИА Новости.