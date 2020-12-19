В США анонсировали появление космических стражей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-президент США Майк Пенс сообщил о грядущем появятся в стране космических стражей (guardians).

По словам политика, именно так будут называть военнослужащих Космических сил страны.

- Отныне мужчины и женщины, служащие в Космических силах США, будут называться стражами, - анонсировал Пенс во время своего выступления на церемонии в Белом доме, где отмечали годовщину с момента создания Космических сил, его слова приводят РИА Новости.