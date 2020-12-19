В Госдуму внесли законопроект об условии для освобождения чиновников от ответственности за коррупцию Фото: Анастасия Осипова

В Государственную думу РФ внесли законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов.

В частности речь идет о случаях ограничений и требований, которые оказались допущены по независящим от них обстоятельствам. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе данных.

- Законопроектом предусмотрено, что физлицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, следствие признает независящим от него обстоятельством, - говорится в пояснительной записке.

В проекту уточняется, что к таким обстоятельствами будут относиться "обстоятельства, которых <...> нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть".

Законопроект готовится в соответствии с поручением, прописанным в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденном указом президента РФ.