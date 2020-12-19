Последние новости на утро 19 декабря 2020: Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе

Важные новости утра Фото: Александр КОЦ

Последние новости на утро 19 декабря 2020 года: Российский офицер группы разминирования погиб в Карабахе после подрыва взрывного устройства, сообщило Минобороны РФ. Это произошло при попытки разминирования дороги в районе города Шуша. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь, но при транспортировке в больницу он скончался от полученных травм. Всю возможную и необходимую помощь и поддержку окажут семье военного, добавили в Минобороны.

Ученые-генетики в Южно-Африканской Республике выявили новую для страны мутацию коронавируса. Эта форма covid-19 преобладает именно во время второй волны распространения болезни среди населения.

Специалисты подмосковного Центра управления полетами обратились к экипажу станции с просьбой помочь выявить еще одно место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", поскольку на МКС заканчивается дополнительный запас воздуха.

В США появятся космические стражи. На самом деле так теперь решили называть военнослужащих Космических сил страны. Определиться с названием помогла общественность.

Дональд Трамп подписал закон, направленный против китайских компаний, которые отказывают регуляторам в США предоставлять доступ к аудиторской отчетности. Считается, что такое решение главы государства может привести к уходу ряда китайский компаний с фондового рынка США.