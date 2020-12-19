Помпео включил Россию в список врагов США Фото: REUTERS

Американский государственный секретарь Майкл Помпео допустил, что Россия входит в список врагов США. Такое мнение политик выразил в интервью журналисту Марку Левину, распространенному в субботу, 19 декабря, Госдепартаментом Соединенных Штатов.

Журналист спросил Помпео о том, что некоторые представители партии республиканцев не считают Россию врагом, несмотря на приписываемые последней попытки вмешаться в выборы в США.

- Мне часто задают вопрос о том, кто наш враг. Многие хотят подорвать наш уклад жизни, наши республиканские и базовые демократические принципы. Россия определенно входит в этот перечень, - ответил госсекретарь США.

Майкл Помпео допсутил, что утверждения о том, что Россия якобы нацеливает на США «большие ядерные ракеты» могут являться «абсолютно реальными». Он также обратил внимание на приписываемую России «активность в киберпространстве».

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что Москва является противником для Вашингтона.