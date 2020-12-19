Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией из-за коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Азербайджана приняли решение закрыть сухопутную границу с Россией до марта следующего года на фоне увеличения количества заразившихся коронавирусной инфекцией в обоих государствах. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили в азербайджанском посольстве в Москве, пишет ТАСС.

- Из-за резкого рост числа новых случаев заражения коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введение в нашем государстве более строгих мер борьбы с пандемией, сухопутная государственная граница между республикой и РФ для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года, - говорится в заявлении.

При этом транспортное сообщение между Азербайджаном и Россией сохранится в полном объеме и в обычном режиме. На фоне тяжелой эпидемиологической ситуации временно приостановлен только пешеходный проход граждан через российско-азербайджанскую границу.

С начала пандемии коронавируса на территории Азербайджана медики зафиксировали 195 422 случая заражения инфекцией.