Участник «Дома-2» опроверг сообщение о закрытии проекта. Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Один из участников проекта «Дом-2» Алексей Купин записал видеообращение к своим зрителям, в котором опроверг сообщения о закрытии скандального шоу. На своей странице в социальной сети Instagram участник телепроекта в субботу, 19 декабря, рассказал о планах на будущее «Дома-2».

Алексей Купин объяснил, что проект не закрывают, - телешоу просто перестанут показывать на канале ТНТ.

- Важная информация для тех, кто переживает, что «Дом-2» закрывают. Это неправда. «Дом-2» вы увидите дальше, он будет дальше на ваших экранах. Просто его перестанут показывать на телеканале ТНТ. Не переживайте, друзья, мы остаемся с вами!, - объявил участник скандального шоу.

Напомним, что информация о закрытии «Дома-2» появилась вчера вечером: шоу, которое идёт в эфире 16 лет, пообещали убрать с экранов. Гендиректор ТНТ Роман Петренко заявил, что последний, двухчасовой выпуск шоу выйдет перед Новым Годом – 30 декабря в 22:00 по московскому времени. Сами создатели проекта возможно закрытия программы или ее ухода с ТНТ пока что не комментировали.

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