В Евросоюзе призвали найти баланс в отношениях с Россией и Турцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Европейский союз должен найти баланс в отношениях с Россией и Турцией, потому что иначе он не сумеет добиться стабильности на континенте. Такое мнение дипломат выразил в своем блоге в субботу, 19 декабря.

- С самого начала своего формирования Османская и Российская империи были частью этого уравнения. В настоящее время абсолютно понятно, что Евросоюз не добьется стабильности на континенте, пока он не найдет правильный баланс в своих отношениях с российской и турецкой сторонами, - подчеркнул Жозеп Боррель.

Напомним, накануне Евросоюз принял решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Ограничения продлили еще на полгода.

Как сообщал сайт kp.ru, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европейский союз не готов к нормальным отношениям с Москвой, и об этом говорят все факты.